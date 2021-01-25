Россияне назвали идеальный размер ежемесячного дохода

Специалисты популярного сервиса по трудоустройству SuperJob установили, какой ежемесячный доход россияне считают оптимальным для хорошей жизни. Для этого эксперты провели опрос среди 22 тысяч жителей из разных городов России.
Самыми большими оказались "аппетиты" москвичей: для счастья им необходимо, в среднем – 220 тысяч рублей в месяц. Серебро досталось Владивостоку, чьи жители хотят получать по 200 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Ростов-на-Дону с желаемым доходом в 190 тысяч рублей, сообщает "Москва 24".
Наиболее скромные запросы у оренбуржцев, которым достаточно 124 тысяч рублей в месяц. Немногим больше нужно жителям Кирова и Пензы: 132 и 136 тысяч рублей соответственно, пишет RT.
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