Созависимость: как перестать быть жертвой в отношениях

"Он плохой, все время меня оскорбляет и обижает", "Я не хочу возвращаться домой", "Рядом с ней мне страшно, боюсь сказать что-то не то, всегда остаюсь виноватым", "Как будто хожу по минному полю". Как перестать быть жертвой в отношениях, рассказал

Шаг первый и самый неочевидный: перестать обвинять других.



Просто взять и перестать. Да, они себя ведут не лучшим образом. Причиняют вам дискомфорт и существенные проблемы. Изменить вы можете только себя, не их. Переносим фокус внимания на себя и начинаем брать ответственность за происходящее. Как минимум, ответственность за изменения.



Шаг второй: подвергнуть сомнению и остановить бесполезный поток негативных мыслей, они только ослабляют вас.

– бедная я, несчастная

– я ничего не могу с этим поделать

– я не могу это контролировать

– так будет всегда, мне с этим жить

– я не отвечаю/не виновата в том, что происходит/произошло

– я беспомощна

– хоть бы кто-то помог

Шаг третий: хорошо подумать и понять, как именно вы провоцируете эту ситуацию. Например, оставаясь в контакте и поощряя агрессора (а то и вгоняя другого в роль агрессора/спасителя). Вопрос к себе: какова моя роль в этой ситуации? Какие выгоды я получаю?

Шаг четвертый: отказаться от всех выгод, связанных с позицией жертвы. В том числе от жалости к себе и маятника "я хорошая/я плохая". Неочевидное преимущество страдания – очень сладкое чувство "меня несправедливо обидели". Ведь если так – значит они плохие? А раз они плохие, то я хорошая. Откажитесь от жалости к себе. На короткой дистанции она приятна, на длинной держит вас в ловушке.

Шаг пятый: заранее продумайте свое поведение для следующего конфликта (с учетом первых 4-х пунктов) и попробуйте четко ему следовать.

Получится ли у вас с первой попытки? Быть может и нет. Важно перестать ходить по замкнутому кругу и бессмысленно страдать.

Помогает ли психолог перестать быть жертвой? Да, мы помогаем. Ваше мировоззрение меняется во время терапии, отношение к себе меняется, растет самоуважение, больше любви к себе…

При этом я же не буду за вас отвечать в вашем семейном конфликте. Что бы ни происходило на терапевтической сессии, рано или поздно дома вам надо будет взять часть ответственности на себя и изменить свою жизнь. Это была плохая новость. Хорошая новость – эта проблема не новая, другие справились, выйдет и у вас.