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Lifestyle
Синдром самозванца: почему возникает и как с ним бороться

Синдром самозванца: почему возникает и как с ним бороться

Фото:Ralph Debes/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Евгений Идзиковский

Евгений Идзиковский блогер

 Практикующий психолог, коуч, сертифицированный гипнотерапевт в России и США, мастер нейролингвистического программирования
Многие успешные люди сомневаются в своих силах, считают, что все их достижения связаны только с удачей. Такое психологическое состояние получило название синдром самозванца. Почему он возникает и как с ним бороться, рассказал "Дни.ру" психолог Евгений Идзиковский.
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Через час совещание. Они будут смотреть и оценивать меня. Все сжимается в животе, руки потеют и слегка трясутся. Я кручу и кручу одни и те же сцены в голове. Не могу отпустить.

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Бывало ли у вас такое ощущение, что рано или поздно другие раскусят, какой вы на самом деле?

Что незнакомые люди на улице смотрят на вас и думают "какая же некрасивая девушка идет / какой нелепый неудачник"?

Вам предлагали амбициозные проекты, интересную работу, повышение, больше ответственности… и вы отказывались. Потому что страшно. Вдруг я не справлюсь.

Вы всю жизнь стараетесь доказать себе и другим, что вы ок. Только вы-то знаете, что вы не ок.

Это синдром самозванца: если вы чего-то достигли, то это случайно. Вам повезло. Или это было так просто, что любой бы справился.

Если вы провалились – это потому, что вы никчемны и неполноценны. Просто вы недостаточно хороши. Это даже не мысль, это чувство. Где-то в груди, и, быть может, страх в животе до комплекта.

Страх провала. Рано или поздно полоса везения кончится. Надо стараться больше!

Кстати… а зачем стараться? "Не буду много трудиться – не буду заслуживать любви, уважения. Меня не будут принимать. Я и сам знаю, что недостаточно хорош… и мне придется с этим столкнуться. А так могу временно компенсировать это чувство" – похоже?

Некогда собирать яблоки в саду, надо непрерывно его возделывать, чтобы все, (включая вас), видели, что сад хорош.

Обидно всю жизнь вкалывать ради пустой картинки?

Фото:Sonja Krebs/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Пройдитесь мысленно по вашей жизни. Всегда ли так было? В институте, в школе… что происходило, когда вы не справлялись? Как реагировали другие, родители, вы сами?

Посмотрим в будущее. Прошло 15 лет. Кем вы стали? Кем вы не стали? Что украл в вашей жизни этот страх, это чувство собственной неполноценности? Карьеру? Отношения, где вы не решились? Собственное дело?

В той или иной форме эта драма у каждого третьего.

Успешный программист. Много, много работает. Надо работать еще больше. Руководить? Ну, надо… выходит так себе. Выступать? Пожалуй, нет. И растущий дискомфорт. На самом-то деле я не справляюсь, они просто этого не понимают. Им нужен настоящий спец, как они вообще меня взяли и продвинули. "Я не могу подвести этих людей. Знаю, что работаю так себе, поэтому мне надо больше стараться".

Актриса. Всю жизнь мечтала сыграть Дездемону и леди Макбет… отказалась. Не может себе простить. Почему? Потому что не может на себя смотреть в записи. "Я же ужасно играю, действительно ужасно". Не ломается, правда так считает. "В этой роли так можно. А буду в главной – все же поймут, что я бездарность". Плачет.

Предприниматель. "Да, мне сильно везло. Еще с 90-х, но тогда всем фартило. Конечно, были и трудности, спасибо друзьям, помогли. Сейчас… сейчас не знаю. Сложно что-то делать, наверное, я не справлюсь. Рынок сложный". Ну да, сложный. В 90-е-то легче было дела вести. И безопасней. Мужчина за жизнь создал четыре успешных бизнеса. Из четырех два плавно передал детям, два ведет сам. Каждый следующий бизнес давался все с бОльшим страхом. Идей еще много. Хочется заняться новым. Но… никак. Страх из маленькой тени вырос в ужасное чудовище. "Я исчерпал свою удачу, а сам ничего не умею. Хочу… но не могу. Боюсь ошибиться и все потерять".

Я нахожу, что на самом деле за этим стоит за этим чувством... но это уже совсем другая история.

Это ощущение превращает жизнь в беличье колесо – непрерывный бег доказательства "я ок" и волчьи ямы провалов "я не могу, я опять не справился".

Новость – их всех отпустило, значит и вы тоже можете освободиться от этого проклятья. Потому что мысль в вашей голове – это просто мысль. Это не правда. Задумайтесь об этом, сделайте первый шаг.

Фото:www.globallookpress.com

Представляете, просыпаетесь утром и чувствуете – жизнь хороша. Коротко вспоминаете вчерашний день – "какой я молодец". Смотрите в зеркало, улыбаетесь, доброе такое отражение, милое… И первым делом беретесь за самое интересное и сложное дело. Потому что вы можете. А когда вы дойдете до конца, когда у вас получится, вы позволите себе действительно испытать к себе уважение. Да, было нелегко, но я справился. Потому что я хорош.

В чем разница? В вашем выборе того, как жить.

И кстати. Люди вокруг вас. Такие уверенные, такие успешные и красивые. Двое из каждых пяти думают о себе тот же самый негатив и часто не любят себя в зеркале. Неужели они глупые, ничего не понимают и им всем просто везет? Может, и у вас дело не только в везении?

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18 декабря 2020, 09:47 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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