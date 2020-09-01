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Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
С началом осени вступает в силу ряд новых законов. В частности, в сентябре Россия планирует возобновить авиасообщение еще с несколькими странами.

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С 1 сентябре в школах вводятся новые правила. Так, учебные заведения должны организовать свое пространство из расчета 2,5 квадратных метра на ученика или обеспечить обучение в несколько смен. На входе в здание будут измерять температуру и заносить данные в специальный журнал. Тех, кто болен, будут отправлять домой. Согласно новым законам, ребенка можно будет перевести на домашнее обучение.

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Кроме того, до конца текущего года отменяются массовые мероприятия. Также все учащиеся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Классным руководителям положены дополнительные выплаты.

По новому закону, с 1 сентября заемщики смогут вернуть себе часть страховки за погашенный кредит, а также получить кредит без покупки страховки. Если раньше заемщик тоже мог вернуть часть страховки при досрочном погашении, но банки часто отказывали, то теперь единственная причина для отказа – если человеку уже выплатили компенсацию по страховому случаю.

Кроме того, по новому закону, Россия планирует возобновить авиасообщение еще с несколькими странами. Предполагается, что в список доступных для россиян стран могут войти Венгрия, Кипр, Франция, Мальта и Иордания. Также россияне смогут полететь в Египет и Китай.

С 1 сентября россияне, задолжавшие от 50 000 до 500 000 рублей, бесплатно смогут объявить себя банкротами совершенно бесплатно и без решения суда. Приставы должны будут провести исполнительное производство и официально подтвердить, что не нашли у должника ни денег, ни имущества, которое можно продать.

Также по новому закону с 30 сентября букмекерские конторы обяжут получать лицензии отдельно – на проведение азартных игр, а отдельно – на тотализаторы. А спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги – выкладывать у себя на сайтах список букмекерских контор, с которыми сотрудничают.

Автор: 1 сентября 2020, 08:48 Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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