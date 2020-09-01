Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

С началом осени вступает в силу ряд новых законов. В частности, в сентябре Россия планирует возобновить авиасообщение еще с несколькими странами.





С 1 сентябре в школах вводятся новые правила. Так, учебные заведения должны организовать свое пространство из расчета 2,5 квадратных метра на ученика или обеспечить обучение в несколько смен. На входе в здание будут измерять температуру и заносить данные в специальный журнал. Тех, кто болен, будут отправлять домой. Согласно новым законам, ребенка можно будет перевести на домашнее обучение.

Кроме того, до конца текущего года отменяются массовые мероприятия. Также все учащиеся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Классным руководителям положены дополнительные выплаты.

По новому закону, с 1 сентября заемщики смогут вернуть себе часть страховки за погашенный кредит, а также получить кредит без покупки страховки. Если раньше заемщик тоже мог вернуть часть страховки при досрочном погашении, но банки часто отказывали, то теперь единственная причина для отказа – если человеку уже выплатили компенсацию по страховому случаю.

Кроме того, по новому закону, Россия планирует возобновить авиасообщение еще с несколькими странами. Предполагается, что в список доступных для россиян стран могут войти Венгрия, Кипр, Франция, Мальта и Иордания. Также россияне смогут полететь в Египет и Китай.

С 1 сентября россияне, задолжавшие от 50 000 до 500 000 рублей, бесплатно смогут объявить себя банкротами совершенно бесплатно и без решения суда. Приставы должны будут провести исполнительное производство и официально подтвердить, что не нашли у должника ни денег, ни имущества, которое можно продать.

Также по новому закону с 30 сентября букмекерские конторы обяжут получать лицензии отдельно – на проведение азартных игр, а отдельно – на тотализаторы. А спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги – выкладывать у себя на сайтах список букмекерских контор, с которыми сотрудничают.