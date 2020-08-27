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Экономика
Какие выплаты на детей получат россияне с 1 сентября

Какие выплаты на детей получат россияне с 1 сентября

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Многие родители не знают о дополнительных компенсационных выплатах на детей от государства. Их получение проводится только в "заявительном" порядке.
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Разобраться в деталях оформления и условиях для получения выплат на детей с 1 сентября помогли юристы ПРАВОКАРД. Оказывается, данная соцподдержка российских семей не закреплена на федеральном уровне. Этим вопросом занимаются региональные органы власти.

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Чтобы получить выплаты на детей с начала учебного года, родителям надо обратиться в местное отделение социальной защиты или МФЦ лично или по телефону. Так, поддержка предусмотрена для многодетных, неполных семей, тех, кто воспитывает детей-инвалидов, а также семей, в которых доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум.

Важно, что виды и размеры детских пособий в каждом регионе свои. Например, в Московской области ежемесячное пособие для детей до 1,5 лет составляет 2296 рублей, от 1,5 до трех лет – 4376 рублей, от трех до семи лет – 1148 рублей, от семи и старше – 576 рублей. Следующая выплата при этом будет производиться только в октябре.

Также многодетные имеют право на выплату на детей в размере 3000 рублей на каждого обучающегося ребенка на приобретение школьной формы. Кроме того, таким семьям Правительство Москвы дополнительно ежегодно выплачивает компенсацию в размере 10 560 рублей на комплект детской одежды на период обучения. Причем, это касается и семей, где дети учатся в колледже.

Еще один актуальный вопрос в этом году – возможность продолжения получения дополнительных выплат на детей до 16 лет в условиях пандемии коронавируса. Соцподдержка в размере 10 000 рублей проводились на основании заявления родителей в июне и июле 2020 года по всей России.

Автор: 27 августа 2020, 08:19 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник

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