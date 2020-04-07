Пожилой россиянин расстрелял дочь и ее семью из ружья

Пожилой житель Тобольска предпринял попытку расправы с дочерью и ее семьей. Он применил огнестрельное оружие, сообщает РИА ФАН.
Мужчина приехал к дому дочери на тракторе. Используя технику, он перевернул ее автомобиль, чтобы привлечь внимание. Кроме женщины, на шум выбежали ее муж и сын. Злоумышленник достал ружье и открыл по ним огонь. Его дочь получила тяжелые ранения в голову и грудь, ее супруг отделался легкими травмами. Стрелка задержала полиция. Мотивы его действий устанавливаются.
Популярные темы форума
О кошках
Хочу богатого мужика
Нужен совет
Жена стала выпивать.
Не помыла руки
Карантин и соседи
Из какого вы города?
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Анатолий
Как не потолстеть на карантине?