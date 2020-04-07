Желающих вернуться из США россиян не набралось даже на один рейс

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что наших граждан, изъявивших желание вернуться на родину из-за коронавируса, не хватит даже на один лайнер. Он отметил, что для перелета нужно зарегистрироваться в специальном разделе портала "Госуслуги", сообщает телеканал "360".
Дипломат добавил, что для возвращения в Россию необходимо иметь билет или быть готовым его приобрести. Он подчеркнул: Москве нужна информация о том, кто из граждан хочет вернуться домой, чтобы организовать рейсы.
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