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Общество

Вдова Лужкова вновь стала самой богатой россиянкой

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Вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина вновь возглавила рейтинг самых богатых женщин России. Обновленный список опубликовало издание Forbes.

Состояние предпринимательницы оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Доход ее главной конкурентки, основательницы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук, составляет 1 миллиард долларов.

Напомним, в феврале этого года лидером рейтинга стала Татьяна Бакальчук. Тогда ее активы оценивались в 1,4 миллиарда долларов. Доход вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова составлял 1,2 миллиарда долларов, сообщает URA.ru.

Автор: 3 апреля 2020, 17:23

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