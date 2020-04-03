Москвичей предупредили о резком усилении ветра

Москвичам сообщили о предстоящем резком усилении ветра. Порывы составят до 17 метров в секунду.
По данным НСН, в столице также ожидаются перепады ночных и дневных температур. При этом в конце недели воздух прогреется до +10.
Москвичам сообщили о предстоящем резком усилении ветра. Порывы составят до 17 метров в секунду.
По данным НСН, в столице также ожидаются перепады ночных и дневных температур. При этом в конце недели воздух прогреется до +10.
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