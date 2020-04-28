Запахи оказались одной из причин набора веса

Ученые обнаружили связь между обонянием и накоплением жира в организме. Оказалось, что запахи особым образом воздействуют на мозг живых существ, сообщает РИА ФАН.
Наблюдения за круглыми червями показали, что в зависимости от поступающих запахов их мозг запускал или отключал механизм накопления жира. Специалисты полагают, что схожим образом на них реагируют и нейроны других организмов. Эти исследования помогут лечить людей с нарушениями обмена веществ, сообщает "МИР 24".
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