Как вычислить олигарха по лицу: хитрости от психолога

Зачастую состоятельные люди не рассказывают лишнего о себе и своем достатке. Однако есть проверенный временем способ "прочесть" эти данные без слов, сообщает ToDay News Ufa.
О личности и характере человека говорят черты его лица. Разобраться в них можно с помощью физиогномики – древнего метода изучения людей по внешности. Психолог Светлана Филатова отмечает, что стратегически мыслящего человека можно вычислить по ломаным бровям, а глубоко посаженные глаза свидетельствуют о его способности терпеливо выжидать наилучшего момента. Сжатые губы могут указать на молчаливость и целеустремленность.
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