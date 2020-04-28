Опровержение

В сетевом издании "Дни.ру" 28.03.2020 г. была опубликована статья, где говорилось: "На днях мир облетела новость о вспышке эпидемии коронавируса COVID-19 в знаменитом французском Куршевеле… Среди зараженных оказалось немало россиян. Вирус подхватили, в частности, – миллиардер Дмитрий Мазепин".

Данная информация не соответствует действительности. Господин Мазепин прошел тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, о чем он сам сообщил в эфире передачи "60 минут".

https://russia.tv/video/show/brand_id/60851/episode_id/2255316/video_id/2281834/.

Редакция сетевого издания "Дни.ру" приносит свои искренние извинения Дмитрию Мазепину и желает ему здоровья.