Рекордно низкое давление: синоптики предупредили метеозависимых москвичей

29 апреля атмосферное давление в столице приблизится к рекордно низкому значению и составит 736 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".
В среду столбики термометров покажут +12...+14. Местами в столице ожидается небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Синоптики просят метеозависимых москвичей быть осторожнее и по возможности оставаться дома. 28 апреля жители столицы могут почувствовать недомогание.
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