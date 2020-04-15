Найдено шокирующее предсказание православного старца о третьей мировой

Старец был схиигуменом и служил в Рождество-Богородичном мужском монастыре в Мордовии. Предсказания Иеронима ранее были неизвестны широкой общественности.
Старец предсказал гибель подводной лодки "Курск". Следующем после Владимира Путина президентом, утверждал Санаксарский, будет некий православный царь. Кроме того, старец предсказал третью мировую войну, сообщает "Рамблер".
В новую глобальную бойню будут вовлечены США, Китай и европейские страны. Россия в третьей мировой войне участвовать практически не будет, говорил старец. Наша страна сохранит свою силу и займет лидирующее положение в мире, сообщает канал "Желтуха" в "Яндекс Дзен".
Очередную глобальную бойню миру предсказывали бесчисленное количество раз. В очередной раз Нострадамусы всех мастей начали сыпать апокалиптическими прогнозами после резкого обострения отношений США и Ирана в начале 2020 года. Тогда американцы уничтожили одну из ключевых фигур исламской республики – генерала Касема Сулеймани.
Многие вспомнили о предсказаниях одесского старца Ионы. Он говорил о войне с невиданным количеством жертв, в результате которой многие государства прекратят существование. Правда, согласно преданию, страшные события произойдут в 30-х годах текущего столетия.
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