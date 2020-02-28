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Общество

Предсказали Нострадамус и Мухаммед: объявлено о скором конце света

Фото: pixabay.com
Очередное обострение ситуации в Сирии заставило людей вспомнить о предсказывающих конец света пророчествах. Тем более, что происходящее попадает сразу под два из них.
прочитано 520 раз

В начале XX века человечество жило в ожидании мировой войны. Тогда многие говорили, что если такой конфликт и произойдет, то поводом какой-то конфликт на Балканах. Так и произошло. Теперь же люди ждут уже Третьей мировой войны, причем большинство уверено, что спусковым крючком станет инцидент на Ближнем Востоке.

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Сюжеты Конфликт в Сирии

К этим мыслям многие поспешили обратиться после очередного обострения ситуации в Сирии, во время которого столкнулись интересы России и Турции. Некоторые эксперты поспешили перечитать стихотворения Нострадамуса, чтобы обнаружить там строчки, указывающие на актуальные события.

У мистика удалось найти и описания убийства генерала Касема Сулеймани, общий расклад сил на Ближнем Востоке и даже обещание начала великой войны "когда большой город будет гореть", передает "Царьград". Впрочем, добиться более точного описания конфликта, который может стать для человечества последним, у толкователей Нострадамуса не удалось.

Новая порция пугающих пророчеств пришла откуда не ждали. Автор телеграм-канала "Ноженька моя, ты устала" вспомнил об одном из пророчеств пророка Мухаммеда. "Последнее время не наступит, пока римляне не придут в Дабик", – обещал посланник Аллаха.

Дабик – это небольшой город на границе Сирии и Турции. Как раз в его окрестностях произошло очередное обострение, завершившееся кровопролитием. Пользователи Сети спорят, кого в современных условиях можно считать римлянами. Учитывая концепцию, согласно которой Москва – третий Рим, именно нам следует воспринимать себя наследниками Римской империи. В таком случае предвестником конца света можно будет считать занятие населенного пункта российскими военными.

Автор: 28 февраля 2020, 21:32

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