Собянин перенес открытие летних веранд в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился перенести сроки открытия летних веранд у столичных кафе и ресторанов из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Их можно будет установить лишь с 1 июня, а размещать клиентов на улице – только с 15 июня, сообщает ТВ Центр.
Собянин отметил, что даже при улучшении ситуации с коронавирусом заведениям общественного питания не следует повышать количество мест для посетителей. Напомним, что все кафе и рестораны в столице закрыты до окончания нерабочей недели – 5 апреля.
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