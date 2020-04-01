Какие фильмы россияне смотрят во время карантина

Самым популярном фильмом среди россиян во время карантина стала приключенческая картина "Джуманджи: новый уровень". Об этом свидетельствуют данные аналитиков киноиндустрии, которые составили рейтинг из десяти самых просматриваемых кинолент, сообщает ToDay News Ufa.
На втором месте оказался "пророческий" фильм-катастрофа "Заражение" о пандемии смертельного вируса. Бронзу получило кино "Звездные войны: Скайуокер. Восход", завершающее новую трилогию знаменитой киносаги. В список также попали "Достать ножи", "Джокер", "Холодное сердце-2" и "Малефисента: Владычица тьмы".
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