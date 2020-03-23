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Общество

В Подмосковье задержали мужчину с мешком наркотиков

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В подмосковном городе Кашира задержали мужчину, который пытался провезти на автомобиле мешок с наркотиками. В нем было более килограмма метилэфедрона, сообщает "Подмосковье сегодня". 

Машину остановили на магистрали М-4 "Дон". Запрещенное вещество находилось в багажнике автомобиля. Полицейские выяснили, что 30-летний наркокурьер планировал доставить его в Воронеж. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на торговлю наркотиками, которое предусматривает до 20 лет лишения свободы. 

23 марта 2020, 13:21

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