Школьникам Подмосковья поставят "отлично" по ряду предметов из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился поставить всем ученикам местных школ высший балл по предметам, требующим личного присутствия на занятиях. В частности, дети получат пятерки по физкультуре, музыке и ИЗО, сообщает "Подмосковье сегодня".
С 23 марта во всех школах страны вводится карантин. Учащиеся будут заниматься дома до 12 апреля включительно и не смогут посетить учебное заведение. Однако Воробьев обратил внимание школьников на то, что дистанционное обучение не менее важно, чем обычное.
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