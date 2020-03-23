Все школы в России закрыли из-за коронавируса

Все школы России закрылись на карантин из-за коронавируса. Он продлится минимум до 12 апреля, сообщает URA.ru.
С 23 марта дети станут учиться на дому. Однако для младшеклассников, которых нельзя оставить без присмотра, будут работать специальные кабинеты. Там для них организуют досуг под присмотром педагогов.
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