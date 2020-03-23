Москвич задолжал по алиментам более 6 миллионов рублей

Судебные приставы отыскали в столице мужчину, который задолжал 6,2 миллиона рублей на содержание двоих детей. Он уклонялся от исполнения решения суда, сообщает "Москва 24".
Стражи порядка выяснили, что неплательщик владеет двумя дорогими автомобилями – BMW и Mercedes. Обе машины арестованы. Они будут проданы, а вырученные средства уйдут на погашение долга.
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