Сделано заявление о подготовке США к войне с Россией

Американская компания BellFlight выпустила мультфильм, в котором продемонстрировала возможности нового разведывательно-ударного вертолета Bell 360 Invictus. В ролике он уничтожает комплекс ПВО, который сильно напоминает российскую систему С-400 "Триумф".

Заявление о подготовке США к войне с Россией усмотрели некоторые пользователи Сети в рекламном ролике боевого вертолета Bell 360 Invictus. Такой вывод им позволил сделать тот факт, что в качестве цели для атаки аниматоры изобразили технику, до степени смешения напоминающую российскую С-400.

Впрочем, пока подобного рода выпады вызывают у экспертов скорее улыбку, а не беспокойство. Это служит лишним напоминанием о том, что пока никаких реальных средств, с помощью которых американские военные надеются хотя бы на равных противостоять со своими российскими коллегами, у них нет. Разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus существует пока исключительно в виде проекта, а также макета в натуральную величину.

"Понятно, что железо надо ковать пока горячо. А потому пока удар придется держать "Ютубу". Туда, надо полагать, еще не один ролик про супервертолет зальют", – цитирует "Царьград" автором телеграм-канала "Доктор прописал".

Отметим, в комментариях под роликом-презентацией тоже успела развернуться небольшая война. Многие англоязычные пользователи не стали скрывать своего восхищения от футуристичного внешнего вида американской военной техники и похвалили авторов рекламы за правильный подбор патетической музыки, захватывающий сценарий и богатую фантазию.

За последнее – богатую фантазию – авторы подверглись насмешкам со стороны русскоязычных пользователей Сети. Они сделали упор на том, что пока американские военные могут похвастаться лишь яркими образами, но никак не реальными достижениями.

Как и в любом противостоянии, в этой виртуальной "войне России и США" нашлось место для перебежчиков. Некоторые русскоязычные пользователи встали на сторону Вашингтона. Нашлись и англоговорящие комментаторы, признавшие слабость позиций американцев.