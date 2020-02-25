Российских водителей хотят поделить на "хороших" и "плохих"

Глава рабочей группы и координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов предложил разделить российских водителей на "нарушителей" и "порядочных". По его мнению, это поможет сделать систему наказаний более справедливой, сообщает Ura.ru.
Шкуматов отметил, что относить автомобилистов к одной из этих категорий следует на основе коэффициентов риска. Их предложило ввести в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП) Министерство юстиции России. Стоит отметить, что многие эксперты высказались против этой инициативы.
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