В Греции двух россиян посадили на 400 лет за перевозку мигрантов

Александра Илларионова и Андрея Журавлева приговорили в Греции к 395 годам лишения свободы на двоих. Суд признал россиян виновными в организации незаконной миграции, сообщает Национальная служба новостей.
В январе аналогичные тюремные сроки получили другие граждане России – Антон Каррамов и Платон Давыдов. Родственники осужденных утверждают, что те стали жертвами недобросовестных работодателей. Мужчины нашли работу за границей в интернете. Им предлагали возить туристов в Грецию, Италию и Турцию, но "путешественниками" оказались нелегалы. В общей сложности за это преступление арестованы 24 россиянина, пишет "Интерфакс".
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