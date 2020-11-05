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Общество

Под Волгоградом нашли тело пропавшей 10-летней девочки и её убийцу

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В Клетском районе Волгоградской области нашли тело 10-летний девочки, числившейся пропавшей без вести. С заявлением о её пропаже в ночь со среды на четверг обратилась местная жительница.

Труп ребенка обнаружили в лесу в нескольких километрах от её дома. Правоохранители предполагают, что она была задушена. По подозрению в убийстве был задержан 32-летний мужчина, который уже сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, сообщает Общественная служба новостей.

Автор: 5 ноября 2020, 21:26 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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