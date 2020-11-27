Рекордное число российских компаний не хочет повышать зарплаты сотрудником

Количество российских компаний, планирующих повысить зарплаты своим сотрудникам, опустилось до четырехлетнего минимума. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами одного из сервисов по трудоустройству.
Более половины (51%) участвовавших в опросе компаний сообщили, что не намерены увеличивать зарплаты. В последний раз подобное наблюдалось лишь в 2016 году, когда доля таких фирм составляла 62%. О повышении зарплат в настоящее время задумываются лишь в 21% опрошенных компаний, сообщает телеканал "360".
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