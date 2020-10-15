Косметолога Волочковой приговорили к двум годам колонии за смерть человека

В прошлом году на прием к Юлии Качан пришла Элина Бабичева, записавшаяся на массаж тела. Косметолог сделала клиентке инъекцию лидокаина, чтобы обезболить пояснично-ягодичную область. Внезапно Элине стало плохо. У нее наблюдался анафилактический шок.
Приехавшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти девушку. Она скончалась. Спустя некоторое время против Качан завели уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".
Во время следствия выяснилось, что Юлия не имеет высшего медицинского образования и лицензии на предоставление таких услуг. Качан же не считала себя виноватой в случившемся. Она уверяла судью в том, что клиентка умерла из-за долгого ожидания бригады скорой помощи. Якобы медики приехали только через 30 минут после вызова.
Пока скорая была в пути, девушка пыталась спасти клиентку. Медицинская сестра, работавшая вместе с Юлией, всецело помогала. Пришлась кстати реанимационная аптечка с препаратами для шоковой терапии. Сначала им якобы удалось откачать Элину, но к приезду медиков она потеряла создание во второй раз и навсегда.
Популярные темы форума
Почему муж не уходит к любовнице
А вы бы хотели родиться мужчиной?
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
обида на мужчин и рак груди
у меня нет друзей
Замуж не зовет спустя 7 лет отношений
отослала сына
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
Как вы поняли что беременны?
Стоит ли убирать зуб мудрости