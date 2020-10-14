Врач рассказала о правилах ухода за кожей в холодное время года

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева рассказала о правилах ухода за кожей в холодный период. В первую очередь, врач рекомендует отказаться от косметических средств на основе спирта.
Махнева также советует использовать средства для ухода с небольшим содержанием раздражающих компонентов и отдушек, а также как можно реже прибегать к тоникам. Не менее важно использовать увлажняющие маски не менее одного раза в неделю, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня",
Популярные темы форума
Не глотает
Умерла 19-летняя дочь
Опрос! Где бы вы жили?
Новый подарок дедушке Путлеру
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
А вы бы хотели родиться мужчиной?
какие мужики сейчас в моде?
Вы верите в мистику?
Путин призвал к прекращению огня
Парни считают меня доступной