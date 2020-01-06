Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в рождественскую ночь. По словам синоптика, в городе ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до -5 градусов.
"Будет облачно, снежок пойдет где-то во второй половине ночи и будет идти в течение всего дня, небольшой, никаких снегопадов, но немножко припорошит землю", – цитирует Евгения Тишковца РИА Новости.
Днем столбики термометров покажут -1...-3 градуса. Юго-западный ветер будет дуть с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
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