Путин сделал важное заявление в связи с эпидемией коронавируса

Владимир Путин в связи со вспышкой коронавируса в КНР направил Си Цзиньпину телеграмму с выражением поддержки и пожеланиями выздоровления заболевшим. Президент выразил готовность оказать Китаю необходимую помощь, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет из Бангкока, на борту которого находится пассажир с подозрением на коронавирус. Борт встречала бригада медиков.
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