"Морозище": москвичей предупредили о резком похолодании

Сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды ждать москвичам в начале февраля. По словам синоптика, температура резко понизится в первые недели месяца, сообщает ТАСС.
"Во второй пятидневке февраля намечается понижение температуры, и похолодание может восприниматься <...> настоящим морозищем", – заявил Вильфанд. Синоптик добавил, что днем столбики термометров опустятся до -5, а ночью температура воздуха составит -5...-9, передает "Царьград".
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