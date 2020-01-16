Более ста человек отравились питьевой водой на юге России

Число жителей Дагестана, отравившихся питьевой водой, достигло 102 человек. Они были госпитализированы в больницы республики с острой кишечной инфекцией, сообщает Vse42.ru
Сообщается, что большинство пострадавших – жители города Кизляра. Они отравились после того, как выпили воды из-под крана. В настоящее время в городе проводятся работы по обеззараживанию воды. Для людей организована доставка чистой питьевой воды. Ситуация находится на контроле республиканского Министерства здравоохранения.
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