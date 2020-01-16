В Подмосковье задержали мужчину с килограммом героина

Полицейские задержали в подмосковном городе Одинцово мужчину, в сумке у которого нашли более 900 граммов героина. В его телефоне правоохранители обнаружили данные о нескольких тайниках с наркотиками, где было еще несколько свертков с запрещенным веществом, сообщает "Подмосковье сегодня".
Преступником оказался 40-летний житель Башкирии. В общей сложности стражам порядка удалось изъять у него порядка килограмма героина. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на торговлю наркотическими веществами.
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