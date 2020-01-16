В Гидрометцентре рассказали о наступлении холодов в России

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в феврале на территории страны ожидается похолодание. По крайней мере, синоптики считают, что последний месяц зимы будет холоднее января, передает РИА ФАН.
Вильфанд уверен, что у россиян еще есть шанс увидеть снег. Тем не менее метеоролог отметил, что прогноз предварительный и февраль не обязательно будет морозным.
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