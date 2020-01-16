Москву ждет новый температурный рекорд

В столичном регионе 16 января ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. При этом воздух прогреется до +5, сообщает "Москва 24".
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такая температура может стать рекордной за последние 95 лет. Предыдущий рекорд был установлен в январе 1925 года, когда столбики термометров поднялись до +3,1.
В Москве и Подмосковье будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит около шести метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 749 миллиметров ртутного столба.
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