В Петербурге восстановят дома Ленина и Горького

В Центральном районе Санкт-Петербурга отреставрируют 129 домов. Среди них исторические здания, в которых жил лидер СССР Владимир Ленин и писатель Максим Горький, сообщают "Невские Новости".
Реставрация будет проходить в рамках государственной программы "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге". В списке строений, на которых распространяется программа, также попали дома, где проживали философ Николай Чернышевский и композитор Михаил Балакирев.
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