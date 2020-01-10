Успехи россиян на работе оказались связаны с внешностью

Специалисты провели опрос 500 работодателей и 3000 россиян старше 18 лет, спросив их мнения о влиянии внешности на трудоустройство и успехи в карьере. Выяснилось, что наружность играет немалую роль в работе, сообщают "Невские Новости".
66% представителей компании заявили, что внешние данные повышают шансы трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице. Аналогичного мнения придерживаются 6 из 10 соискателей. Однако эксперты подчеркнули, что в последние годы на работе стали уделять меньше внимания внешности: еще в 2009 году ей придавали значение более 80% работодателей.
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