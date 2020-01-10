В Петербурге закупили полтонны семечек для кормежки птиц

Сотрудники музея-заповедника "Царское Село" в Санкт-Петербурге закупили 500 килограммов семян подсолнуха для зимней подкормки птиц. На его территории установили 60 кормушек, при этом их не повесили на деревья, а вкопали в землю, передает "Петербургский дневник".
Кормушки разместили в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках. Хранитель парков Ольга Филиппова пояснила, что их вкапывали в землю, чтобы не допустить переломов веток деревьев. Помимо кормления, для птиц создают специальные домики, сажают кустарники с ягодами и деревья.
Популярные темы форума
США ахренели
Как выйти из депрессии?
Не люблю пьяных людей продолжение
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Бабищи
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.
Требования к мужчине
Третья мировая война будет или нет?