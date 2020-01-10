Синоптики назвали причину аномального тепла в России

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин считает, что установившаяся в России зимой аномально теплая погода связана с движением антициклона. Специалист полагает, что он перенес холода в другие регионы, сообщает "Вечерняя Москва".
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что высокую температуру принесли с собой воздушные массы из Атлантики. Он отметил, что в Москве воздух прогрелся выше нормы на 5-7 градусов, в то время как в других регионах страны зима стала жарче на 10-15 градусов, передает Национальная служба новостей.
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