Likee Party в Питере: как прошла лучшая вечеринка января

Новый, 2020 год любители платформы и ее резидентов отметили с размахом: фотосессии с кумирами, автограф-сессии, танцы под любимые песни и полезные мастер-классы по созданию и раскрутке собственного аккаунта. Одна из "фишек" вечеринки – аттракционы виртуальной реальности, с помощью которых гости вечеринки могли прикоснуться к миру высоких технологий, воплощаемых компанией BIGO Technology.
Likee Party 2020 посетили 55 топ-лайкеров – это рекорд по сравнению с прошлыми мероприятиями бренда. Среди гостей были Милана Некрасова (15,1 миллиона подписчиков), Настя Кош (13,3 миллиона), Лисичка Элина (11,1) и другие звезды платформы Likee. Они поздравили поклонников с новым годом, провели конкурсы и мастер-классы, где каждый желающий мог научиться создавать красочные и увлекательные видеоролики, а также записали прямой эфир с гостями.
Лайкеры получили отличную возможность для презентации авторских треков и DJ-сетов. Эльза Адисовна представила сингл "К мечте", Лисичка Элина и Масей – "Хэппиэнды", а Настя Кош очаровала собравшихся песней "Мы дельфины".
Вместе с лайкерами зажигали и известные музыканты. Гостями Likee Party 2020 стали ФОГЕЛЬ, группа Марсель, Миа Бойка. А Хэдлайнером мероприятия был популярный рэпер Niletto. Гости вечеринки услышали сингл "Любимка", ставший одним из главных хитов ушедшего года. Песня занимала верхнюю строчку рейтинга "Топ-100 России" Apple Music.
Скучать на Likee Party 2020 было некогда. Кроме выступлений звезд и топовых лайкеров, гостям вечеринки были доступны несколько интерактивных фотозон, залы отдыха с аттракционами, фудкорты. Большой популярностью пользовались различные батлы: гости соревновались в викторинах, караоке, различных челленджах.
Спонсорами Likee Party 2020 стали выставочный комплекс "Экспофорум" и "Газпромбанк". Отчеты о мероприятии можно найти на официальных страницах в Instagram и "ВКонтакте".
Likee (ранее LIKE Video) – глобальная платформа для создания коротких видеороликов. Платформа принадлежит международной компании BIGO Technology Pte. Ltd. Она была основана в 2014 году в Сингапуре. Это одна из самых быстрорастущих интернет-компаний в мире.
Количество активных пользователей Likee стремительно растет. В прошлом году их численность превысила 100 миллионов человек. В августе 2019 года Likee вошло в мировой Топ-10 самых скачиваемых приложений социальных медиа.
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