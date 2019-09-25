Синоптики предупредили москвичей о потеплении

В ближайшие выходные в Москву придет потепление. Воздух прогреется до +13, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника столичного метеобюро Татьяну Позднякову.
В субботу, 28 сентября, осадков в городе не ожидается, столбики термометров покажут +13. В воскресенье, 29 сентября, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +11...+13, передает RT.
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