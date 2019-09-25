Украинского политолога с позором выгнали из студии на федеральном телеканале

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1". Причиной конфликта стало известие о задержании на границе Украины и Польши бывшей супруги главы Нацполиции Сергея Князева. Как сообщает РИА ФАН, женщина попыталась вывезти вместе с хорватом и двумя украинцами 650 тысяч евро.
В эфире передачи Ковтун вспомнил "аналогичный" случай в России – дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в мошенничестве. Когда украинский политолог стал перечислять изъятое у мужчины имущество, его неожиданно прервали оппоненты, передает Life.ru. Возмущенный эксперт попросил дать ему красную карточку.
После ухода политолога из студии ведущий Дмитрий Куликов объяснил зрителям разницу между делами Сергея Князева и Кирилла Черкалина. По словам журналиста, изъятые у российского полковника деньги будут направлены в государственный бюджет, в то время как финансы главы Нацполиции останутся при нем, сообщает РИА Новости.
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