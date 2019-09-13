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Общество

В поселке Северный благоустроили территорию школы олимпийского резерва

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
В поселке Северный на северо-востоке Москвы завершились работы по благоустройству территории вокруг спортивной школы олимпийского резерва. Теперь у молодых спортсменов появилось удобное пространство для тренировок. 
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Построенный в середине прошлого века, поселок Северный вошел в состав Москвы в 1985 году и стал основой одноименного московского района. Сегодня здесь проживает около 3,5 тысячи человек. В спортшколе олимпийского резерва ГБУ "СШОР "Северный" готовят столичных спортсменов – членов сборной команды России по современному пятиборью.

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"До начала благоустройства тротуары здесь были узкими или отсутствовали совсем, покрытие проезжей части находилось в неудовлетворительном состоянии, а хаотичная парковка мешала проезду транспорта и создавала препятствия для движения пешеходов", – рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Жители поселка попросили организовать удобный подъезд автобусов до остановки "9-я Северная линия", расположенной возле СШОР "Северный", а также выделить новые парковочные места и создать более комфортные условия для пешеходов.

"В ходе благоустройства прилегающей к школе территории выполнено расширение проезжей части и замена ее покрытия общей площадью более 12,5 тыс. кв. метров. Здесь появились новые парковочные места, в том числе для маломобильных граждан, а также плоскостные парковки. Площадь всех парковок составила 4,5 тыс. кв. метров. Также на автобусной остановке заменили на современный старый остановочный павильон", – добавили в пресс-службе ведомства.

Вокруг спортшколы поменяли бордюрный камень, реконструировали 11 водосточных колодцев, а для удобства пешеходов проложили новые тротуарные дорожки. Рядом со спортшколой появилось почти 90 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.

Из-за перепада высот рельефа на территории школы олимпийского резерва в свое время были устроены подпорные стены. Их отремонтировали и оборудовали дополнительные. Фасадную часть подпорных стен облицевали плиткой, площадь которой составила порядка 120 кв. метров.

"На стадионе заменили беговую дорожку площадью почти 2 тыс. кв. метров. Теперь ее современное резиновое покрытие соответствует всем международным нормам для проведения тренировок и соревнований", – добавили в пресс-службе ДКР.

Строители позаботились не только о спортсменах, но и о болельщиках – для них смонтировали трибуны, вмещающие более 400 зрителей.

Рядом со школой высадили деревья и кустарники, разбили цветники, установили скамейки и урны. После благоустройства территория вокруг спортшколы стала современным городским пространством, в котором можно не только эффективно тренироваться для достижения самых высоких спортивных результатов, но и просто отдыхать.

Автор: 13 сентября 2019, 13:55

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