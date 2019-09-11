"Пятерочка" ищет новых режиссеров

4 сентября в Сети появился трейлер к супергеройской саге "Стиратели 2. Начало", спродюссированной торговой сетью "Пятерочка". В центре сюжета битва за Вселенную между злыми офисными ластиками и новым поколением "Стирателей" из "Пятерочки". Производством ролика торговая сеть занималась совместно с digital-агентством Re:evolution.

Блокбастер снят одним из лучших российских стоп-моушн-аниматоров – Ильей Гильмановым. Озвучкой занимались блогеры с самыми узнаваемыми голосами, такие как Джигурда, Хованский, ЯнГо, Джарахов, Кубик в Кубе, Старый из Клик Клак.

Менее чем за сутки с момента публикации ролик набрал свыше 400 тысяч просмотров, и количество растет с каждым часом.

В рамках проекта для всех желающих проявить свой креатив "Пятерочка" запускает конкурс и дает возможность выиграть один из ценных призов: смартфон iPhone XR 64 ГБ, игровую приставку PlayStation 4 или наушники Apple AirPods. Принять участие в просто - для этого нужно снять свой видеоролик с супергероями и опубликовать его на личной странице в любой соцсети до 26 сентября с хэштегом #стирателивкино.

"Торговая сеть "Пятерочка" стремится каждый день вдохновлять своих гостей и всегда приветствует новые идеи. Сейчас мы даем возможность каждому, где бы он ни находился, стать частью масштабного крутого проекта и реализовать самые смелые и креативные идеи с нашими супергероями - "Стирателями-2". Это уникальный шанс показать свою работу миллионам с озвучкой от супер популярных блогеров. Такое признание, уверена, вдохновляет и стимулирует участвовать не меньше, чем призы, которые мы подготовили для лучших из лучших",– поделилась руководитель управления бренд маркетинга торговой сети "Пятерочка" Татьяна Степанова.

Напоминаем, получить фигурку героя из вселенной MARVEL можно за каждые 555 рублей в чеке или при покупке товаров партнеров данной акции, отмеченных специальными "стопперами" на полках в магазинах.

"Мы сделали игрушки MARVEL еще более функциональными и эмоциональными, услышав пожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь это уже не просто ластики, которые надеваются на карандаш или ручку, но еще супергеройские печати, способные оставлять на бумаге или другой поверхности штампы в фирменных геройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьей, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребенку на уроках в школе", – поделилась Татьяна Степанова.

Полная коллекция состоит из 16 фигурок супергероев – шести разноцветных фигурок-штампов и десяти одноцветных штампов-ластиков. Ракета, Халк, Воитель, Человек-паук, Танос, Капитан Америка, Капитан Марвел, Перчатка бесконечности, Черная Пантера, Железный Человек, Человек-муравей, Черная Вдова, Доктор Стрэндж, Соколиный Глаз, Небула, Тор – этих героев можно будет собирать самому или обмениваться с друзьями для того, чтобы быстрее собрать полную серию персонажей любимых комиксов. Для удобства хранения и коллекционирования в продаже есть еще и специальный альбом.

Ознакомиться с правилами акции можно на специальном сайте Стирали2.рф. Там же можно найти различные онлайн-игры, конкурсы и другой развлекательный контент.