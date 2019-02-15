Торговой сети "Пятерочка" – 20 лет!

Появившись на излете второго тысячелетия, популярнейшая сеть универсамов у дома празднует юбилей! И, разумеется, главными героями и участниками этого события станут гости магазина – то есть мы, покупатели. Начинаем отмечать!

Для того чтобы праздник запомнился надолго и оставил самые приятные воспоминания, магазин решил дарить своим гостям подарки. Но о них – чуть позже, а пока немного истории. С того дня, как в Санкт-Петербурге открылись первые четыре магазина сети, прошло 20 лет. Становление торговой сети шло постепенно: она охватывала все новые и новые города.

Команда профессионалов каждый день делает все возможное, чтобы люди выбирали "Пятерочку" в качестве своего любимого магазина. И это удается: ежедневно магазины сети принимают 27 миллионов покупателей. Успехи сегодня такие: число магазинов перевалило за 13 с половиной тысяч, они открылись в самых разных регионах страны, и 70 миллионов покупателей выбирают "Пятерочку" ежемесячно. А это – половина населения России, только вдумайтесь!





Впрочем, нет ничего удивительного, ведь о любви россиян к "Пятерочке" говорят не только сухие цифры статистики. Сюда ходит все больше людей по самым разным причинам, но главное – доступные цены на самые важные продукты, постоянные акционные предложения, удобство покупок, продуманная организация торговых залов, доброжелательный персонал. Немаловажно, что располагаются магазины не на загородных магистралях, а внутри жилой застройки, в спальных районах, то есть тем, где большинство из нас живет и работает.

У большинства тех, кто ходит за покупками в "Пятерочку", есть "Выручай-карта", которая позволяет копить баллы и получать индивидуальные предложения от торговой сети. Время от времени карта позволяет существенно снизить сумму чека, чем все гости магазина с удовольствием пользуются!





Впрочем, принять участие в юбилее можно без карты: в торговой сети решили, что праздник должен коснуться всех и приготовили более 50 миллионов подарков своим гостям!. Поспешите за ними: совершите свою обычную покупку на сумму от 555 рублей и получите у кассира саше с карточкой на скидку и наклейкой, которыми можно воспользоваться с 5 февраля по 4 марта.

Как и всякий праздник, юбилей "Пятерочки" преподносит порой невероятные сюрпризы. Знаете, как повезло посетителям одного из московских магазинов, которые были приятно удивлены появлением прямо в торговом зале солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова? Он появился на импровизированной сцене, замаскированной под обычный стеллаж с продуктами, и исполнил юбилейную песню на любимый разными поколениями мотив своего хита.

"Пятерочка" поставила себе амбициозную, но, как показала сама жизнь, выполнимую задачу – быть номером один в сердцах российских потребителей. Опросы показывают, что "Пятерочка" стала магазином первого выбора для покупателей, а узнаваемость бренда приближается к 100%. Все магазины сети встречают гостей жизнерадостными витринами с красными и зелеными кружочками, яркими огнями и доброжелательной атмосферой.

"Пятерочка" действительно завоевала сердца российских покупателей. Впереди у "Пятерочки" – только развитие. Внедрение новых технологий в ритейле, подарки покупателям, новые акции и внимание к качеству товаров. Из магазинов любимой сети все выходят с хорошим настроением и полными корзинами!