В "ЕР" выступили против запрета проносить собственную еду в кинозалы

Единороссы не поддержали законопроект Министерства культуры России о запрете на пронос в кинозалы продуктов питания и напитков кроме тех, что куплены в кинотеатре. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Культура малой родины" Ольги Казаковой, необходимо широкое обсуждение этого вопроса с общественностью.



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