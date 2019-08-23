Спелый и сочный: как выбрать идеальный арбуз

По мнению специалистов, лакомство следует покупать в торговых точках с августа по конец сентября. Раньше брать его не стоит, поскольку можно нарваться на ягоды, напичканные химикатами. Ими нередко удобряют арбузы для быстрого созревания.
Не следует покупать бахчевые в лотке у проезжей части. Они легко впитывают в себя вредные вещества из выхлопных газов. Покупая арбуз, нужно знать, что у добросовестного продавца должен быть полный пакет сопроводительных документов, включая сертификат, а также медицинская книжка.
Нельзя брать ягоды, которые лежат на земле, сообщает ToDay News Ufa. Для этого необходимы специальные стеллажи. Кроме того, ни в коем случае нельзя брать разрезанные арбузы. И еще одна хитрость: при выборе ягоды следует ориентироваться на более плоский “низ” и широкий кружочек на нем. Такие арбузы будут слаще.
Отметим, специалисты Роскачества советуют выбирать арбуз по следующим признакам. Качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влаги. На корке хорошего арбуза не должно быть много побитостей, рубцов и трещин.
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