"Росконтроль" выбрал лучшее слоеное тесто

В "Росконтроле" выбрали лучшее слоеное тесто. Первое место получил московский бренд "Черемушки". К нему у специалистов только одна претензия – недостоверность маркировки в части обозначения показателей пищевой ценности, передает телеканал "360".
Всего было проверено семь образцов по более чем 60 параметрам оценки качества и безопасности. Тесто всех принявших участие в тестировании брендов безопасно для здоровья – бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы не обнаружены. Серьезные вопросы есть к образцам марок "Цезарь premium" и "Морозко" – в составе обнаружены модифицированные жиры, пишет "Вечерняя Москва".
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