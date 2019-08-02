В зоопарке Удмуртии произошло пополнение

В зоопарке Удмуртии появился на свет олененок. По словам представителей учреждения, пятнистый малыш пока некрепко стоит на ногах.
Как сообщает ИА "Удмуртия", пол детеныша неизвестен. Специалисты зоопарка узнают его через неделю. Тогда же они выберут и имя олененку. По традиции малышу дадут японскую кличку. Так, его мать зовут Амэ, что в переводе означает "небо".
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