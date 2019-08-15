Осталось 4 года: человечеству предрекли скорейшую гибель

Пасеки пустеют с невероятной скоростью. Их владельцы буквально не успевают считать убытки. Специалистам удалось выяснить причину массового вымирания.
"По статистике, 20% пчел гибнет из-за применения высокотоксичных пестицидов", – сообщила заместитель заведующего лабораторией химико-токсикологических исследований Светлана Смолина.
Некоторые пасечники обратились в суды, другие получили компенсацию. Более девяти миллионов рублей получили пчеловоды в Липецкой области, 15 миллионов на эти цели готовят в Курске, сообщает "ТВ Центр".
"У нас нет системного надзора за применением пестицидов. Нас лишили этих полномочий еще в 2011 году", – сказал в свое оправдание государственный инспектор отдела внутреннего и пограничного контроля Глеб Сафронов.
Если проблема с химическими веществами в стране не решится, пчелы полностью вымрут уже через 15 лет. Если верить прогнозу Альберта Эйнштейна, человечество протянет еще четыре года после исчезновения важнейшего звена экосистемы.
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